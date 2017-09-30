30 وظيفة شاغرة لدى شركة الشايع في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الشايع الدولية للتجارة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (30) وظيفة شاغرة للسعوديين، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من المتاجر التابعة لها بالمملكة في كل من “الرياض، وجدة، والدمام”.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- طاهي (عدد 4 وظائف / جدة).

2- رئيس الطهاة (وظيفتين / جدة).

3- مسؤول مخزون مطعم (الرياض).

4- مسؤول الموارد البشرية (الدمام).

5- مساعد خدمة ضيافة مطعم (وظيفتين / جدة).

6- موظف خدمة ضيافة وعملاء (وظيفتين / جدة).

7- مساعد مدير مطعم (وظيفتين / جدة).

8- مدير مطعم (عدد 4 وظائف / جدة).

9- مشرف مطعم (وظيفتين / جدة).

10- مدير منطقة (جدة).

11- مضيف (عدد 3 وظائف / جدة).

12- مدير مطبخ (جدة).

13- تنفيذي تطوير العملاء (جدة).

14- مدير أول (جدة).

15- رئيس الحسابات (جدة).

16- مسؤول مخزون مطعم (جدة).

17- أمين صندوق (الرياض).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 سبتمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلاً اضغط (هنا)







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :