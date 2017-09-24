300 ألف مستحق للسكن بـ 3 مدن والانتهاء من 53 ألف منتج قريبًا

المواطن - الرياض

تواصل وزارة الإسكان طرح منتجاتها المتنوعة ما بين وحدات جاهزة وأراض سكنية وقروض مدعومة في إطار برنامجها السنوي المعلن في بداية العام والذي يقضي بتوفير 280 ألف منتج سكني على دفعات حتى ديسمبر 2017.

وأوضح المشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة الإسكان أحمد مندورة،أن عدد المواطنين المستحقين لمنتجات الإسكان في مدن الرياض، وجدة، والدمام، بلغ 299396 مستحقاً.

وأضاف في تصريحات صحافية نشرتها “الحياة” أن عدد المستحقين في مدينة الرياض بلغ 143005 مستحقين، وفي مدينة جدة 114210 مستحقين، وفي مدينة الدمام بلغ 42181 مستحقاً.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تغطية الطلب بمختلف مناطق المملكة، بحسب الاحتياج ووفقاً للطلب والعرض، متوقعاً أن يتجاوز عدد المنتجات السكنية من المشاريع، التي تشرف على إنهائها وكالة الوزارة للشؤون الفنية بوزارة الإسكان، 53 ألف منتج، بين فلل وشقق سكنية، خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن المنتجات من مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص سيتم تسليمها للمستحقين بعد ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد.







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