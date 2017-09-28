3140 مستفيدًا من خدمات الطب المنزلي بـ” أمل” الدمام

المواطن_ نوف العايد_ الشرقية

نجح برنامج الطب المنزلي في مجمع الأمل والصحة النفسية بالدمام في تقديم خدماته لأكثر من 3140 مستفيدًا من خدمات المجمع خلال العام الماضي، يأتي ذلك عبر الزيارات الميدانية للمرضى في منازلهم وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وأوضحت صحة الشرقية أن برنامج الطب المنزلي هو عبارة عن زيارات تقدم للمرضى النفسيين بعد استقرار حالتهم وخروجهم من المجمع لضمان عدم تعرضهم لانتكاسة، والانتظام على الفحوصات الدورية.

وأضافت: يقوم قسم الطب المنزلي بمتابعة الخطة العلاجية للمريض من خلال الزيارات الدورية مع الاهتمام بأي عوارض نفسية أو عضوية غير طبيعية تظهر على المريض والتي يتخذ الطبيب القرار المناسب تجاهها .

ولفتت إلى أن البرنامج يعمل على تحسين نمط الحياة للمستفيدين من الخدمات في أقل الظروف تقييدًا لحريتهم ضمن البيئة الطبيعية ومساعدة المستفيدين وأسرهم على تجاوز أزمة المرض النفسي والتأقلم معه والتغلب على الصعوبات التي تواجههم.

إضافة إلى التعاون بين الفرق العلاجية داخل المجمع والجهات الأخرى لتفعيل البرامج الخاصة بالخدمة المنزلية للمستفيدين من خدمات المجمع.

ومن الجدير بالذكر فإن المجمع يقدم خدماته لمرضى المنطقة الشرقية – حفر الباطن – عرعر –الحدود الشمالية – سكاكا ، ويبلغ إجمالي سعته السريرية 500 سرير.







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