35 وظيفة شاغرة لدى شركة نسما بجدة وحائل

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية “نسما القابضة”- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر عدد (35) وظيفة شاغرة، لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الثانوية العامة، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة لها والمتعاقدة معها في كل من جدة، وحائل.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مضيف جوي (عدد 20 وظيفة/ حائل).

– أخصائي الموارد البشرية (حائل).

– موظف أرشيف (حائل).

– منسق شؤون موظفين (حائل).

– مشرف النقل (وظيفتين/ جدة).

– موظف نقل (عدد 6 وظائف/ جدة).

– مراقب الطاقم (وظيفتين/ جدة).

– مدير جدول الملاحيين (حائل).

– مشرف توظيف (حائل).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 سبتمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 نوفمبر 2017م.

وقالت الشركة: إنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، ادخل على الرابط التالي: (هنا)







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