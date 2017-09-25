35 وظيفة نسائية لغير السعوديات في طيران أديل بجدة

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية السعودية- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد 35 وظيفة شاغرة للنساء من المقيمات العرب أو الجنسيات الأخرى، بمسمى “مضيف طاقم المقصورة”، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة فأعلى، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من 21 سبتمبر تاريخ 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أكتوبر 2017م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغطي (هنا )







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :