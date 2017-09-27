37 وظيفة شاغرة للجنسين للسعوديين والأجانب بشركة طيران أديل

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية “طيران أديل”، التابعة لشركة الخطوط الجوية السعودية- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (37) وظيفة شاغرة للجنسين في عدد من التخصصات، لحمَلة شهادة الدبلوم وشهادة الثانوية العامة، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي بمحافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول العمليات (للجنسين).

– مراقب الطاقم (للجنسين).

– مضيف طاقم المقصورة (عدد 35 وظيفة نسائية/ للسعوديات وغير السعوديات).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 سبتمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 ديسمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، ادخل من (هنا)







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