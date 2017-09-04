4 لجان لإنهاء إجراءات 161 معلمة مُعيَّنة بتعليم عسير

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

أنهت إدارة شؤون المعلمين “بنات” في الإدارة العامة للتعليم بتعليم عسير الأسبوع المنصرم إجراءات استقبال ١٦١ معلمة من المعينات الجدد، من شاغلات الوظائف التعليمية.

وتضمنت الإجراءات تشكيل أربع لجان رئيسة شملت لجنة الاستقبال، ولجنة المقابلات الشخصية مع مطابقة البيانات، ولجنة استلام الملفات، ولجنة إدخال البيانات في نظام نور، بإشراف مباشر من مساعدة مدير شؤون المعلمين الأستاذة فاطمة العساف، ومساعدة مدير الموارد البشرية الأستاذة شريفة جابر، فيما سيتم اعتماد توجيه المعلمات الجدد مطلع الأسبوع المقبل.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :