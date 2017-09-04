4 مسؤولون دوليون يطالبون بتكريم سلطان بن سلمان من السياحة العالمية

المواطن - الرياض

أكدت الشيخة مي آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، أن تكريم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من منظمة السياحة العالمية، يمثل إنجازًا للمملكة والوطن العربي، مؤكدة أن سلطان بن سلمان يمثل مرجعًا في تغيير المنهجية والتعامل مع الملفات السياحية، خصوصًا أن هذا التكريم سُجل على منصة الأمم المتحدة، الأمر الذي يجعله تكريماً للشخصية العربية المرموقة التي صنعت ثقلاً للوطن العربي عبر بوابة منظمة السياحة العالمية.

وأضافت: ” هذا التكريم مفخرة لنا جميعًا كعرب وكخليجيين، وما أسسه الأمير سلطان بن سلمان على مدى سنوات، هي تجربة نعتز بها ونتعلم منها، مستذكرة أول مؤتمر في سلطنة عمان، حيث كان المتحدث الرئيسي هو الأمير سلطان الذي تحدث عن تجربته في القطاع، وبعد هذه السنوات نرى ثمرات هذه التجربة وهي تصل إلى المستوى الذي يليق بمكانة المملكة العربية السعودية وما تزخر به من مواقع تراث إنساني عالمي، وذلك حين سجلت مدائن صالح للمرة الأولى في قائمة التراث العالمي وكانت مصدر اعتزاز وبهجة لنا جميعاً”.

وفي السياق ذاته، أكدت غلوريا غويفارا رئيسة مجلس السفر والسياحة العالمي، أن تكريم رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، لم يكن اختيارًا اعتياديًا وإنما جاء نتيجة ما أحدثه سمو الأمير من تغيير جذري في القطاع السياحي على مدى سنوات، الأمر الذي أثمر نتائج مذهلة سواء على مستوى البنى التحتية، أو المنهجية والتفكير في التعامل مع القطاع السياحي وتنميته وتطويره، وهذا هو الإنجاز الأهم.

وبدوره، تحدث الشيخ خالد آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض بقوله: “تكريم الأمير سلطان جاء بجدارة بعد أن أصبح الأمير سلطان قدوة لكثير من القيادات ووزراء السياحة في العالم، وذلك نظير قدرته الكبيرة في إدارة الملفات السياحة، إلى جانب دعمه الكبير للدول العربية وطرح القضايا السياحية، ونبارك لسموه هذا التكريم الذي يبين أن هناك ثقلاً للوطن العربي في منظمة السياحة العالمية.”

وأضاف: “كان هناك دور كبير للمملكة في مجال السياحة البينية لدول الخليج الأعضاء، وذلك من خلال الأمير سلطان بن سلمان، حيث تم انشاء المجلس الاستشاري السياحي باقتراح منه وهذا له دور كبير بالسياحة البينية بدول الخليج وتنميتها”.

ومن جهته، قال عمر عبدالغفار المدير الإقليمي في الشرق الأوسط بالمنظمة العالمية للسياحة: “الأمير سلطان بن سلمان مثل يحتذى به في المنطقة في مجال الاهتمام بقطاع السياحة وتمكينها من النمو، وهناك إنجازات عديدة في قطاع السياحة بالمملكة جاءت عبر قصص نجاح خاضتها الهيئة بقيادة رئيسها، ونحن هنا بصحبة الأمير سلطان في الصين، الى جانب آلاف المسؤولين الدوليين لتكريم صاحب السمو نظير إنجازاته السياحية التي جعلت من قطاع السياحة شيئاً أساسياً بعد ما كانت الفكرة شبه معدومة في المملكة “.

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