4 مهرجانات وفعاليات في الرياضة بمناسبة اليوم الوطني 87

المواطن - واس

تحتفي مدن ومحافظات منطقة الرياض، وضمن الاحتفال باليوم الوطني الـ(87) للمملكة العربية السعودية، بإقامة عدد كبير من المهرجانات والفعاليات السياحية والتراثية، وذلك بدعم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض وشركائها من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وتقام في الرياض بمناسبة اليوم الوطني 4 مهرجانات وفعاليات سياحية في عدد من مدن ومحافظات المنطقة، وتتضمن فعاليات متنوعة من برامج ترفيهية وتراثية وسياحية وثقافية واجتماعية ورياضية، إضافة إلى ترويج المنتجات الشعبية والزراعية، والحرف اليدوية، وتتوجه لجميع فئات المجتمع لتناسب كافة الشرائح وبخاصة الشباب والعائلات.

وينظم المتحف الوطني بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي في الرياض، غدًا السبت، سلسلة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، ويشتمل برنامج الاحتفال بيوم الوطن عددًا من الفعاليات، ومنها مسرح الطفل؛ وهو عبارة عن فرقة تقدم مسابقات وعروض ترفيهية وتعليم العرضة السعودية للأطفال، وركن لمجموعة من الرسامين يقومون برسم مباشر للجمهور رسائل في حب الوطن، مرسم للأطفال، وركن تراثي (بيت شعر) للضيافة، بجانب توزيع هدايا تذكارية ومطبوعات وبوسترات عن اليوم الوطني للأطفال من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، تهدف إلى تعزيز مفهوم الاحتفال ودلالاته الثقافية والوطنية. وسيفتح المتحف أبوابه للزوار، مجانًا، من الساعة الخامسة عصرًا وحتى الحادية عشرة مساء للتفاعل مع هذه التظاهرة الوطنية المهمة.

وعلى مدار ثلاثة أيام من 22 وحتى 24 سبتمبر الجاري يقام مهرجان اليوم الوطني في محافظة الخرج، ويتضمن عروض وفعاليات اليوم الوطني في قصر الملك عبدالعزيز بالخرج من الرابعة عصرًا وحتى 11 مساءً، ويتضمن فعاليات تراثية وفنونًا شعبية وسوق الحرف والصناعات اليدوية والأسر المنتجة والعرضة النجدية والألعاب الشعبية، إضافة إلى معرض للصور القديمة بالخرج وأوبريت خاص باليوم الوطني، وذلك بتنظيم من محافظة الخرج وبلدية محافظة الخرج ومكتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالخرج، بمشاركة من مديرية الزراعة بمحافظة الخرج والغرفة التجارية والصناعية بالخرج، وعدد من الدوائر الحكومية.

وفي محافظة وادي الدواسر، تنظم المحافظة بالتعاون مع مكتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بوادي الدواسر، عددًا من الفعاليات بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني الــ87 للمملكة، في قصر الملك عبدالعزيز التاريخي، غدًا السبت، وتبرز الفعاليات التي تقام تحت عنوان “وقفة تقدير لعبدالعزيز: عهد ووعد” دور الملك عبدالعزيز المؤسس- طيب الله ثراه- ومآثره ودوره البطولي في توحيد الوطن، وتبث قيم الانتماء للوطن والولاء لقيادته ونشر سيرة أبنائه الملوك من بعده الذين ساروا على نهجه.

أما متحف المصمك التاريخي، فقد بدأ في استقبال الزوار بمناسبة اليوم الوطني منذ اليوم الجمعة من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الثانية عشرة ليلًا، ويومي السبت والأحد من الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشرة ليلًا بواقع 16 ساعة متواصلة، تزامنًا مع احتفالات اليوم الوطني المقامة في الساحة الغربية أمام بوابة متحف المصمك. حيث يتيح المصمك لزواره الاطلاع على ما يحتويه المتحف من صور ولوحات وخزائن عرض، كما يشاهدون فيلم استرداد الرياض، ويستمعون لشرح عما قام به الملك عبدالعزيز المؤسس- يرحمه الله- من كفاح في توحيد المملكة، مع تقديم العديد من المطبوعات الخاصة بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني كهدايا للزوار.

يشار إلى أن الرياض من الوجهات السياحية التي تحظى بإقبال كبير من الزوار طوال العام خاصة خلال المواسم والإجازات؛ لما تمتلكه من مقومات متنوعة من سياحة ثقافية وتراثية وسياحة تسوق ومواقع جذب وخدمات عالية الجودة، بالإضافة إلى احتضانها الكثير من الفعاليات والمهرجانات ومراكز الترفيه.







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