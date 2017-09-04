4 مواجهات نارية بدوري الأمير فيصل بن فهد للدرجة الأولى

المواطن - الرياض

تنطلق، اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة الثالثة لدوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى للمحترفين لكرة القدم، حيث يلتقي الخليج بنظيره الطائي في سيهات.

ويلعب في الجولة ذاتها فريق الوحدة مع نظيره الكوكب على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع بينما يحل النجوم ضيفاً على نجران بملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها.

ويواجه فريق هجر نظيره ضمك على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالإحساء في ختام مباريات اليوم.

وجاء الترتيب بحصول 7 فرق على 4 نقاط من المراكز الأول وحتى السابع وهي: الوحدة والنهضة والشعلة والعروبة والقيصومة والنجوم والخليج.

واحتل الطائي المركز الثامن برصيد 3 نقاط، يليه الكوكب في المركز التاسع بنقطتين بفارق الأهداف عن جدة “العاشر” والحزم “الحادي عشر”، ثم نجران في المركز الثاني عشر بنقطة واحدة بفارق الأهداف عن ضمك “الثالث عشر”.

ويقع هجر في المركز الرابع عشر، ثم والوطني والمجزل في المركزين الـ 15 و الـ 16 دون أي نقاط.







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