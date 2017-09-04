4 وظائف أكاديمية شاغرة لدى الهيئة الملكيّة بالجبيل

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكيّة بالجبيل- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد 4 وظائف أكاديمية شاغرة للرجال، بمسمى “محاضر في الرياضيات”، وذلك للعمل في كليات ومعاهد الهيئة بالجبيل الصناعية.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة درجة الماجستير في تخصص (الرياضيات البحتة/ التطبيقية)، مع وجود خبرات سابقة،

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 سبتمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 نوفمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، ادخل من (هنا)







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