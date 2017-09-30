459 ألف شخص عبروا جسر الملك فهد خلال أسبوع

المواطن - الرياض

أعلنت مؤسسة جسر الملك فهد، أن عدد العابرين عبر المنفذ الحدودي بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين الشقيقتين بلغ 459 ألف في الاتجاهين خلال أسبوع من 17 إلى 23 سبتمبر.

وكان مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد قد عقد اجتماعه الـ80، اليوم السبت، برئاسة أحمد الحقباني مدير عام جمارك السعودية رئيس مجلس الإدارة، وبحضور الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك البحرينية نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، وعدد من أعضاء المجلس من الجانبين السعودي والبحريني.

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس المجلس، أحمد الحقباني، بكافة الحضور، ثم استهل المجلس مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها التوصيات المرفوعة من اللجان المختصة.

وأكد المجلس في اجتماعه على استمرارية العمل في تطوير الأعمال والارتقاء بمستوى الخدمات بالجانبين (السعودي والبحريني)، التي تقدمها المؤسسة للمسافرين ومرتادي الجسر لتسهيل حركة النقل والتنقل بين البلدين الشقيقين، مشددًا على أهمية تطوير مناطق الإجراءات ورفع مستوى الخدمات في هذا الصرح الحضاري التنموي جسر الملك فهد.







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