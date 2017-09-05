5 أرقام تُبرهن على قوة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي هذا الموسم

المواطن ـ وكالات

قدم مانشستر يونايتد انطلاقة هائلة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، أثبت من خلالها رغبته في تحقيق اللقب، وجوزيه مورينيو استطاع خلق فريق أقوى على أرض الملعب من الفريق الذي تواجد في الموسم الماضي، مرسلًا بالتالي رسالة تحذير شديدة اللهجة إلى جميع المنافسين داخل إنجلترا وخارجها.

صحيفة ديلي ميرور البريطانية نشرت تقريرًا وضّحت من خلاله التغيير الذي طرأ على اليونايتد عبر 5 إحصاءات:

1- مانشستر يونايتد تزداد قوته في الدقائق الأخيرة حيث سجل 9 أهداف من أصل 26 هدفًا سجلتهم جميع الفرق في آخر 10 دقائق من المباراة. هذه الإحصائية توضح قوة الفريق بدنيًّا وذهنيًّا.

2- مانشستر يونايتد يملك 7 لاعبين سجلوا الأهداف في الموسم الحالي، أكثر من أي فريق آخر في إنجلترا.

3- نسبة تحويل التسديدات إلى أهداف بلغت 12.4% في الموسم الماضي، بينما ارتفعت في الموسم الحالي إلى 24.2% مما يوضح تأثير روميلو لوكاكو على نجاعة الفريق أمام المرمى.

4- الفريق أصبح أكثر رغبة في تسجيل الأهداف، الدليل أن عدد تسديداته الإجمالية ارتفع من 15.6 تسديدة في الموسم الماضي إلى 18.8 تسديدة في الموسم الحالي.

5- بعض اللاعبين تفجرت مواهبهم مثل هنريك مخيتاريان الذي صنع حتى الآن 6 أهداف مقابل 5 أهداف صنعها طوال الموسم الماضي، كما أن مارسيال أصبح يقدم إضافة أقوى كبديل مسجلًا 3 أهداف مع صناعة هدف في 121 دقيقة لعب.







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