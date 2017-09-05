5 وظائف إدارية شاغرة لدى تكافل الراجحي في الرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة تكافل الراجحي للتأمين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (5) وظائف إدارية شاغرة للرجال، بمسمى “تنفيذي محلل”، وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 سبتمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 نوفمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، ادخل من (هنا).







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