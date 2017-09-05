5 وظائف فنية شاغرة لدى مجموعة الراشد في الجبيل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد (5) وظائف فنية شاغرة للرجال، بمسمى “لحام الفولاذ المقاوم للصدأ”، وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها في محافظة الجبيل الصناعية.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة لحملة شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 سبتمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 ديسمبر 2017م.

وبيّنت الشركة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى زيارة الموقع من (هنا).







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