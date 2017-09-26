50 سيارةً من “كريم” تنظم رحلات سياحية بالمدينة المنورة

المواطن - المدينة المنورة

أبرمت الهيئة العامة للسياحة و التراث الوطني بالمدينة، صباح اليوم اتفاقية مع شركة كريم -في إطار خطتها العامة لتعزيز برامج الخدمات السياحية والارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة لأهالي وزوار منطقة المدينة المنورة .

وتأتي هذه المبادرة بالتزامن مع مناسبة المدينة المنورة عاصمة السياحة الإسلامية 2017م.

وتشمل الاتفاقية التي وقعها من جانب سياحة المدينة المنورة المهندس خالد الشهراني، ومن جانب شركة كريم، مدير عام الشركة بالمدينة إبراهيم الفحل، وتنص على تخصيص أسطول يتضمن 50 كابتنًا ضمن المرحلة الأولى لإطلاق سيارة “مزارات” في تطبيق كريم لتنفيذ خدمات الجولات السياحية للسائحين زوار المدينة المنورة وكذلك الراغبين في الاستفادة من الخدمات السياحية من خلال طلب الخدمة عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بشركة كريم ضمن المسارات السياحية المعتمدة لدى مجلس التنمية السياحية بالمدينة المنورة.

وتمنح الاتفاقية الأولوية في تنفيذ خدمات الإرشاد السياحي، للمرشدين ومنظمي الرحلات السياحية المعتمدين لدى الهيئة بالتعاون مع شركة كريم وفق الضوابط والاشتراطات المعتمدة في الاتفاقية بعد وضع التصورات الفنية التفصيلية لتنفيذ الرحلات وفق المسارات السياحية المعتمدة بالإضافة إلى المسارات الجديدة المقترحة التي سيتم اعتمادها عقب الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاقية والبدء في التوسع في خدمات المشروع السياحي.

وأكد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة المهندس خالد الشهراني، أن هذه الاتفاقية تأتي دعمًا للمبادرات التي تمكن الجهات المختصصة من تسخير المزيد من الفرص لتقديم الخدمات السياحية بالإضافة إلى توظيف الشباب وبالتالي إيجاد مصادر إضافية للدخل وفق النطاق الجغرافي المحدد في مرحلته الأولى داخل المدينة المنورة خلال مدة تنفيذ الاتفاقية.

ونوه إلى أن إطلاق الخدمة الجديدة من خلال تطبيق كريم بأسطول يتضمن 50 كابتنًا يُعد بمثابة نقلة نوعية خدمات الإرشاد السياحي والجولات السياحية التي تشرف عليها الهيئة بالتعاون مع شركائها في القطاع الخاص التي تأتي في ضوء ما يصبو إليه مجلس التنمية السياحية في إيجاد نقلة جديدة على مستوى تطوير السياحة المحلية وتسخير التطبيقات الإلكترونية الشركات الرائدة في هذا المجال للانضمام في منظومة التطوير الشامل التي يشهدها القطاع .

من جانبه، عبّر إبراهيم الفحل مدير عام شركة كريم بالمدينة عن اعتزازه بتوقيع الاتفاقية غير المسبوقة مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني التي ستشكل إضافة مهمة للسياحة في المنطقة، مقدمًا شكره لهيئة السياحة والآثار على اهتمامها وحرصها على تقديم تجربة سياحية ثرية وموثوقة للسياح وأهالي المنطقة، عبر تدريب الكباتن في دورات مكثفة ليكونوا مرشدين سياحيين معتمدين ، مؤكداً بأن هذه الخطوة ستتبعها العديد من الخطوات للتكامل مع الهيئة العامة للسياحة والآثار في خدمة هذا القطاع المهم تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي تضع تنمية السياحة ضمن أهم أركائزها .

من جهة أخرى شهد مدير عام هيئة السياحة بالمنطقة توقيع اتفاقية أخرى بين شركة كريم ومتحف دار المدينة المنورة الخاص، الذي يعد أول وأكبر متحف يحكي عن تاريخ المدينة المنورة وتراثها العمراني الحضاري ليكون المتحف المحطة الأولى في خط سير أول رحلات الخدمة الجديدة، وأعرب المدير التنفيذي للمتحف المهندس حسان طاهر ، عن سعادته باختيار المتحف ليكون نقطة الانطلاق الخدمات الجديدة مؤكداً بأن هذه الاتفاقية تُعد بمثابة إضافة جديدة ضمن منظومة الخدمات التي يقدمها المتحف في خدمة السياحة المحلية .







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