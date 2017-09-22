58 وظيفة شاغرة للجنسين بمدارس البنات بتعليم صبيا

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة صبيا عن توفر 58 وظيفة شاغرة على بند المستخدمين (رجال – نساء)، لحملة الثانوية العامة فما دون، وذلك وفق الشروط التالية:
1- أن يتفق المؤهل مع طبيعة العمل.
2- يتم تشغيل هذه الوظائف عن طريق قوائم المسجلين في برنامج ساعد بوزارة الخدمة المدنية.
3- أن يكون لائق صحيا.
4- القدرة على القيام بعمل الوظيفة.
5- أن لا يكون لديه/ لديها راتب تقاعدي أو تأمينات.
6- أن لا يكون عليه حكم سابق في قضية مخلة بالشرف والأمانة.
7- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
8- أن يكون أحد سكان المحافظات التابعة لتعليم صبيا وبها مقر المدرسة.
9- أن يحضر مشهد من شيخ القرية أو الحي بأنه من سكان القرية أو الحي.
10- أن يحضر مشهد من إمام المسجد.
11- إكمال السن النظامية للتعيين لمدارس البنين (25) سنة.
12- أن لا يقل العمر لمدارس البنات عن )35) سنة.
13- أن يكون المتقدم مع زوجته بالنسبة لمدارس البنات.
14- اجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد موعد المقابلة من قبل اللجنة.
15- التقديم متاح خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 1439/01/04هـ وحتى يوم الخميس الموافق 1439/1/11هـ، عبر الموقع الإلكتروني للإدارة: (هنا)، ولن ينظر إلى أي لب سابق للتعين.
16- سيتم إلغاء طلب التقديم في حالة عدم ثبوت صحة البيانات.