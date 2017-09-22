58 وظيفة شاغرة للجنسين بمدارس البنات بتعليم صبيا

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة صبيا عن توفر 58 وظيفة شاغرة على بند المستخدمين (رجال – نساء)، لحملة الثانوية العامة فما دون، وذلك وفق الشروط التالية:

1- أن يتفق المؤهل مع طبيعة العمل.

2- يتم تشغيل هذه الوظائف عن طريق قوائم المسجلين في برنامج ساعد بوزارة الخدمة المدنية.

3- أن يكون لائق صحيا.

4- القدرة على القيام بعمل الوظيفة.

5- أن لا يكون لديه/ لديها راتب تقاعدي أو تأمينات.

6- أن لا يكون عليه حكم سابق في قضية مخلة بالشرف والأمانة.

7- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

8- أن يكون أحد سكان المحافظات التابعة لتعليم صبيا وبها مقر المدرسة.

9- أن يحضر مشهد من شيخ القرية أو الحي بأنه من سكان القرية أو الحي.

10- أن يحضر مشهد من إمام المسجد.

11- إكمال السن النظامية للتعيين لمدارس البنين (25) سنة.

12- أن لا يقل العمر لمدارس البنات عن )35) سنة.

13- أن يكون المتقدم مع زوجته بالنسبة لمدارس البنات.

14- اجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد موعد المقابلة من قبل اللجنة.

15- التقديم متاح خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 1439/01/04هـ وحتى يوم الخميس الموافق 1439/1/11هـ، عبر الموقع الإلكتروني للإدارة: (هنا)، ولن ينظر إلى أي لب سابق للتعين.

16- سيتم إلغاء طلب التقديم في حالة عدم ثبوت صحة البيانات.







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