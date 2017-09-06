6 حلول لمواجهة سخونة السيارة.. إهمالها قد يسبب تلف المحرك

المواطن - أحمد بيومي

يعاني البعض من مشكلة سخونة محرك السيارة، وفي حالة إهمال هذه المشكلة قد يتسبب ذلك في تلف محرك السيارة على مرور الوقت.

وتزداد مشكلة زيادة سخونة السيارة في المناطق الحارة، مقارنة بالمناطق الباردة، حيث يتطلب ذلك عناية خاصة بالسيارة.

وينصح الخبراء بمجموعة من النصائح وحلول عبقرية لمواجهة تلك المشكلة والحفاظ على محرك السيارة أطول فترة ممكنة.

1- الكشف دائمًا على ماء الرادياتير: فنقص ماء الرادياتير من أهم أسباب سخونة السيارة، وإهمال فحص ماء الرادياتير قد يتسبب في نقص هذا الماء وتبخره، وعدم إتاحة الفرصة للمحرك للقيام بدورة التبريد مما يهدد بتلف المحرك.

2- تجنب القيادة لفترات طويلة: لاسيما في المناطق الحارة، حيث يفضل أخذ قسط من الراحة لتهدئة محرك السيارة، ثم استئناف الرحلة بعد ذلك.

3- مراقبة مؤشر الحرارة باستمرار: ينصح الخبراء بمتابعة مؤشر الحرارة باستمرار، وفي حالة حدوث أي أمر غريب كارتفاع المؤشر بصورة غير طبيعية يفضل إيقاف المحرك فورًا، والبحث عن حلول هذه المشكلة وسببها.

4- التقليل من استخدام مكيف السيارة: وذلك في حالة إذا كانت الأجواء لطيفة يفضل عدم استخدام مكيف السيارة؛ لأنه يعد أحد الأسباب التي تقلل سحب السيارة، لتأثيره على قوة المحرك.

5- التأكد من ضغط الهواء في الإطارات: لأن نقص الهواء في إطارات السيارات يشكل حملًا إضافيًّا على المحرك؛ مما يسبب في سخونته.

6- عدم تحميل السيارة أكثر من طاقتها: لأن تحميل السيارة أكثر من طاقتها يتسبب في الضغط على المحرك؛ مما يرفع من سخونة السيارة.







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