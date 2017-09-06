6 وظائف إدارية شاغرة بشركة راشد الراشد في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده -عبر موقعها الإلكتروني- توفّر عدد 6 وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحملة شهادة الدبلوم وشهادة الثانوية العامة فأدنى، بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة التابعة لها في كل من الرياض، وجدة، والدمام.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– موظف خدمة عملاء (جدة).

– موظف خدمة عملاء (الرياض).

– موظف خدمة عملاء بواقع (وظيفتين/ الدمام).

– أمين صندوق (جدة).

– أمين صندوق (الرياض).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 سبتمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 ديسمبر 2017م.

وبيّنت الشركة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى زيارة الموقع من (هنا)







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