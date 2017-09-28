60 وظيفة شاغرة للمستخدمين من الجنسين بمدارس تعليم المخواة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة المخواة توفر 60 وظيفة شاغرة بمسمى “حارس / حارس وزوجته”، على لائحة المستخدمين بالمرتبة (31)، وذلك وفق الشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومتزوجا في حال التقديم على وظيفة بقطاع مدارس البنات.

2- أن يكون حسن السيرة والسلوك وليس لديه أي سوابق لدى الجهات الأمنية.

3- ألا يزيد المؤهل الدراسي عن الشهادة الثانوية العامة.

4- أن لا يقل عمر المتقدم عن (30) عامًا لمدارس البنين، وعن (35) عامًا لمدارس البنات، ولا يزيد على (45) عامًا لجميع الوظائف.

5- أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا، وسليم الحواس وعدم وجود إعاقة تمنعه من القيام بواجبات الوظيفة.

6- أن يكون المتقدم مسجلاً بنظام (ساعد) في وزارة الخدمة المدنية، ويتقدم على وظيفة واحدة فقط من المعلن عنها وفي حال التقدم لأكثر من وظيفة سيتم استبعاد كافة الطلبات للمتقدم.

7- أن يكون من سكان محافظة المخواة أو المحافظات التعليمية التابعة لها وفقاً لمقر الوظيفة، وتقديم ما يثبت ذلك.

8- أن لا يكون عليه أي حكم سابق بقضية مخلة في الشرف أو الأمانة.

9- أن لا يتقاضى راتبًا تقاعديًا أو تأمينيًا سواء مدنيًا أو عسكريًا أو فصل من أي وظيفة لأسباب تأديبية.

10- اجتياز المقابلة الشخصية من قبل اللجنة.

وأوضحت الإدارة، أنه سيتم استقبال طلبات التوظيف خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 11/ 1/ 1439هـ إلى 15/ 1/ 1439هـ، عبر موقع الإدارة الإلكتروني على الرابط التالي: (هنا)، دون الحاجة لمراجعة الإدارة، وسيتم التواصل مع المرشحين بعد فرز الطلبات لتسليم الوثائق الأصلية للمطابقة وإجراء المقابلة الشخصية خلال الفترة من 25 محرم إلى 29 محرم 1439هـ.







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