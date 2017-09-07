7 وظائف صحية جديدة شاغرة لدى مدينة الملك فهد الطبية

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك فهد الطبية- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد (7) وظائف صحية شاغرة، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بمقر المدينة في العاصمة الرياض.

وبيّنت المدينة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أشعة ثانٍ (عدد 6 وظائف): درجة الماجستير أو درجة البكالوريوس في تخصص علوم تكنولوجيا الأشعة.

– مساعد أخصائي سمعيات: شهادة الدبلوم العالي فأدنى في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 سبتمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 15/ 10/ 2017م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول من (هنا)







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