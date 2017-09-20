73 وظيفة شاغرة للجنسين لدى الهيئة الملكية بينبع

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكية بينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد (73) وظيفة أكاديمية وهندسية وصحية وإدارية شاغرة للجنسين، لحمَلة شهادات الزمالة، والدكتوراه، والماجستير، والبكالوريوس، والدبلوم، في عدة تخصصات، وذلك للعمل بمقر الهيئة ومعاهد ومدارس الهيئة في ينبع.

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:

1- مدير خدمات التمريض.

2- أخصائي – طوارئ.

3- أخصائي – عناية مركزة.

4- أخصائي – تشخيص تصوير (نساء).

5- أخصائي – تخدير.

6- أخصائي – باطنة.

7- أخصائي أول – علم الأمراض الإكلينيكية.

8- استشاري – تخدير وعلاج الألم.

9- استشاري – النساء والتوليد ومناظير الأجهزة النسائية.

10- استشاري – طوارئ.

11- استشاري – جراحة المخ والأعصاب.

12- استشاري – جراحة العظام ومناظير المفاصل.

13- استشاري – أمراض المعدية.

14- استشاري – العناية المركز للأطفال.

15- استشاري – العناية المركزة.

16- استشاري – الطب النفسي.

17- استشاري – أطفال/ غدد صماء.

18- استشاري – أطفال.

19- استشاري – أشعة تداخلية.

20- أخصائي علاج طبيعي.

21- أخصائي علاج تنفسي.

22- أخصائي علاج النطق.

23- أخصائي صحة مهنية.

24- صيدلي إكلينيكي.

25- أخصائي – مختبرات (PATHOLOGY).

26- أخصائي – مختبرات.

27- قابلة.

28- فني إمداد التعقيم.

29- فني جبس وتجبير.

30- فني تخدير.

31- أخصائي أشعة.

32- أخصائي تمريض.

33- أخصائي نفسي.

34- فني تصوير القلب.

35- فني تخطيط قلب.

36- فني تخطيط دماغ وعضلات.

37- فني بنك الدم.

38- استشاري- الأطفال حديثي الولادة.

39- استشاري جراحة الصدر.

40- استشاري – المسالك البولية.

41- استشاري – الأمراض الباطنية.

42- أخصائي صحة الأسرة والمجتمع.

43- أخصائي أول – طب الأسرة والمجتمع.

44- أخصائي أول – جذور أسنان.

45- أخصائي – أمراض الكلى.

46- استشاري – الجراحة العامة وجراحة الكبد والبنكرياس.

47- صيدلي مسجل.

48- طبيب مقيم – طوارئ.

49- أخصائي – تشخيص تصويري.

50- استشاري – التصوير التشخيصي.

51- أخصائي – أطفال حديثي الولادة.

52- طبيب الأسنان.

53- طبيب مقيم – أطفال.

54- استشاري أطفال – أعصاب.

55- أخصائي أول – جراحة أطفال.

56- استشاري – أمراض العيون.

57- أخصائي – جراحة.

58- استشاري – جراحة عامة.

59- أخصائي أول – الطب النفسي.

60- استشاري- أمراض الكلى.

61- استشاري – قلب.

62- أخصائي قياس السمع.

63- استشاري جراحة الفم والأسنان.

64- استشاري – علم الأمراض.

65- استشاري – جراحة العظام.

66- أخصائي إدارة المشاريع الرئيسية.

67- محلل تكاليف (هندسة كهربائية).

68- محلل تكاليف (هندسة مدنية).

69- محاضر (هندسة كهربائية / قوى كهربائية).

70- محاسب.

71- مهندس مواصفات.

72- منسق تطوير استثمارات تجارية.

73- مشرف / أخصائي إطفاء حرائق.

وأوضحت الهيئة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 سبتمبر 2017م، والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 29 سبتمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ اضغط (هنا).







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :