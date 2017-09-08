8 وظائف أكاديمية للسعوديين والأجانب بالهيئة الملكيّة بالجبيل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكيّة بالجبيل- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد (8) وظائف أكاديمية شاغرة للسعوديين والأجانب، بمسمى “محاضر”، لحمَلة درجة الماجستير في تخصص الرياضيات (البحتة / التطبيقية)، وذلك للعمل في كليات ومعاهد الهيئة بالجبيل الصناعية.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:

– محاضر في الرياضيات (عدد 4 وظائف / للسعوديين).

– محاضر في الرياضيات (عدد 4 وظائف / لغير السعوديين).

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 سبتمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 نوفمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، ادخل من (هنا)







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :