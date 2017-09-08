8 وظائف جديدة شاغرة لدى مجموعة الراشد في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده -عبر موقعها الإلكتروني- توفّر عدد (8) وظائف شاغرة للرجال، لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في كل من “الرياض، وجدة، والدمام”.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير مبيعات (جدة).

– مدير مبيعات (الرياض).

– مندوب مبيعات (الرياض).

– مندوب مبيعات (جدة).

– مندوب مبيعات بواقع (وظيفتين / الدمام).

– فني تكييف وتبريد بواقع (وظيفتين / الدمام).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 سبتمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 ديسمبر 2017م.

وبيّنت الشركة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى زيارة الموقع من (هنا)







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