8 وظائف نسائية جديدة يوفرها قرار قيادة المرأة للسيارة

المواطن - غلا القباع - الرياض

أكد الباحث في الشأن الاجتماعي، حسام الرزوقي، أن قرار قيادة المرأة يفتح أبوابًا جديدة للتوظيف النسائي.

وأكد أن المرأة يمكن أن تعمل في معارض السيارات، حيث سيتاح عمل المرأة في معارض السيارات لاستقبال النساء واستفساراتهم حول السيارات.

كما يمكنها العمل في كتابة المخالفات، حيث تسجل المرأة المخالفات المرورية للنساء وتسجيلها بالنظام المروري، بالإضافة إلى العمل في الشرطة النسائية، لأنه لا بد من وجود الشرطة النسائية بحيث يكون التواصل معهن في الأمور الخاصة بالنساء أثناء التعرض إلى مشكلة بالسير أو بالأوراق الرسمية.

وأيضًا، لفت الرزوقي إلى أنها يمكنها العمل في السجلات المرورية، حيث توكل هذه المهمة إلى المرأة في تسجيل معلومات النساء دون مشاركتهن مع القسم الرجالي.

وكذلك إفراز المخالفات التي تصل إلى نظام ساهر وتوضيح نوع المخالفة والمبلغ المطلوب، بالإضافة إلى عملها في الأمن العام، حيث يمكن للمرأة العمل مع الأمن العام في حركات التفتيش أو في طلب الأوراق الثبوتية، بالإضافة إلى عملها في شركات التأمين، وسيكون من السهل على المرأة المشاركة في شركات تأمين السيارات.

وأخيرًا، وبحسب الرزوقي، يمكن للمرأة العمل بسيارات خاصة، حيث ستتيح بعض الشركات المجال للنساء في قيادة السيارة والنقل بها، وبالفعل قامت شركة كريم بالمبادرة في تجاه 100 ألف وظيفة نسائية.







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