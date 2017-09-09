9 أمور حرّمها المجتمع السعودي وتقبلها بعد أن تغير تفكيره.. قيادة المرأة الأبرز

المواطن - الرياض

كشف الرئيس السابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبداللطيف آل الشيخ، أن هناك 9 أمور حرمها المجتمع السعودي سابقاً ثم عاد لتقبلها بعد أن تغير تفكيره.

وأكد آل الشيخ “شاهدنا قديماً كيف حرم المجتمع ركوب السيارة، وكان يطلق عليها ألقاباً مرعبة لأنها تنطلق بسرعة، ولحق ذلك تحريم البرقية، والأكل بالملاعق، والجلوس على طاولات الطعام”. بحسب “عكاظ”.

وأوضح آل الشيخ أن المجتمع السعودي سبق وحرم تعليم الذكور، ثم تعليم الإناث، وحرم الجوال ذا الكاميرا، بل حرموا التلفزيون والظهور على شاشته، واستمر ذلك سنوات عدة، قبل أن يتغير تفكير المجتمع، ليتقبل تلك الأشياء.

ولفت إلى أن المرأة كانت محصورة في جوانب التعليم والطب قبل أن يصدر الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمراً بدخولها مجلس الشورى والمجالس البلدية.







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