9 رسائل للشيخ سلطان بن سحيم في خطابه للشعب القطري

المواطن - الرياض

حمل خطاب الشيخ سلطان بن سحيم، إلى شعب قطر إشارات واضحة لأسباب الأزمة وطريق التصحيح، ورسالة من قلب يتألم من واقع وطنه ويأمل مستقبلًا مشرقًا له.

ووجه الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني 9 رسائل في بيانه، أوضح من خلاله ممارسات تنظيم الحمدين، واحتضانه للإرهاب والمفسدين، وسعيه في إدخال قطر لنفق مظلم.

وضع صعب:

وأكد الشيخ سلطان بن سحيم أن الوضع أصبح صعبًا في قطر وعلاقتها بدول الخليج، قائلًا: “تعلمون جميعًا أن الوضع اليوم صعب، ولم يسبق لأهلنا في الخليج العربي، وأشقائنا العرب أن نبذونا هذا النبذ، وأغلقوا دوننا كل باب”.

سياسات قطرية كارثية:

وشدد الشيخ سلطان على أن تنظيم الحمدين مارس سياسات خاطئة ضد حق الخليج والعرب بسماحه للدخلاء والحاقدين بالتغلغل في قطر وبث سمومهم في كل اتجاه، وارتكابهم أخطاء فادحة وممارسات ضد وجود الدول العربية

دعوة للتضامن:

ودعا الشيخ سلطان إلى التضامن من أجل تطهير قطر من الدخلاء، والاستمرار في التنمية، التي ترفع اسمها وتزيد دورها الحضاري، وقيمتها الإنسانية، والاصطفاف لتحصين البلاد من الإرهاب وأهله.

مخاوف من ربط القطري بالإرهاب:

أعرب عن مخاوفه من ربط الشعب القطري بالإرهاب، وأن ينبذ من كل بلد، ويقاطع من جيرانه وأهله.

استعمار قطر:

استنكر الشيخ سلطان تدفق الأغراب على قطر، مضيفًا: “يجيبونها برائحة المستعمر، ويتدخلون في شؤونها بدعوى حمايتها من أهلنا في السعودية والخليج العربي، الذين نعتبر امتدادًا لهم وهم الحضن لنا جميعًا، بينما نحن أحفاد جدنا الهمام جاسم ورجاله المخلصين، الذين أسسوا هذا الكيان العظيم”.

احتضان الإرهابيين والمفسدين:

وأعرب عن حزنه من احتضان تنظيم الحمدين للتنظيمات الإرهابية والجماعات المخربة والمفسدين والضالين، واستمراره في التدخل في شؤون الآخرين، وتخريب استقرارهم وأمنهم، وتسخير الثروات من أجل مصالحهم، لافتًا إلى أن من يحتضنهم تنظيم الحمدين هم أول من يهرب إذا ضاقت الدوائر، حيث لا يهمهم سوى الاستغلال والتلاعب، ولن يعنيهم الشأن القطري، لعدم وجود جذر لهم بقطر ولا أسرة ولا أهل.

عار على القطريين:

وأكد الشيخ سلطان أنه من العار على القطريين أن يكونوا مطية للأعداء ومن ثم ضحية لهم وأن يستخدموها سلاحًا يضربون به أهلها، وعزتها، وتاريخها، وكل وجودها.

دعم الاصطفاف:

ودعم دعوات الاجتماع والاصطفاف التي دعا إليها أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، وعلى رأسهم الشيخ عبدالله بن علي الثاني، داعيًا الجميع أن يكونوا يدًا واحدة وعينًا يقظة ترعى قطر من غدر الخائنين وتحصنها من كيد الحاقدين.

حكمة الملك سلمان:

وأشاد الشيخ سلطان بن سحيم بحكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقادة الدول ومحبتهم المتأصلة للشعب القطري، ووقوفهم إلى جانبه.







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