بالفيديو.. الشيخ الشثري: النظرة الشرعية جائزة عبر برامج التواصل بشرط!

المواطن - الرياض

أكد الشيخ الدكتور سعد الشثري أن النظرة الشرعية من الأمور المباحة، لكنها ليست من الأمور الواجبة، مضيفًا أنه يمكن أن تتم عبر برامج التواصل الاجتماعي، بشرط ألا يتمكن الرجل من الاحتفاظ بصورة الفتاة.

وقال الشثري ردًّا على سؤال إحدى النساء المتصلات على برنامج “يستفتونك” على قناة الرسالة حول مدى مشروعية الرؤية عبر برامج التواصل، إذا حالت المسافات بين الرجل والحضور إلى منزل الفتاة لرؤيتها: “إذا ما كانت الرؤية عن طريق وسائل التواصل التي تبقي الصورة وتحفظها؛ فإننا نوصي أخواتنا بألا يجعلوا النظرة من خلال هذه الوسائل؛ حتى لا يترتب عليها أمورًا غير محمودة”.

وأوضح الشثري أنه: “إذا كانت الصورة لا تبقى؛ وإنما يطالعها الرجل مرة واحدة وتُمحى بعد ذلك، فلا حرج أن تكون النظرة من خلال هذه الوسائل”.







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