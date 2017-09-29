تأخير الدراسة بالبرامج التحضيرية في جامعة الإمام للثالثة والنصف عصرًا

المواطن - الرياض

أعلنت عمادة البرامج التحضيرية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن موعد بدء اليوم الدراسي سيكون اعتبارًا من الثالثة والنصف عصرًا لتخفيف الزحام وتسهيل الدخول والخروج للطلبة والطالبات.

وقالت جامعة الإمام في بيان عاجل لها اليوم: نظرًا لما يشهده محيط الجامعة من ازدحام شديد واختناقات مرورية خلال وقت الدوام الرسمي، وإسهامًا في حل المشكلة، وبناءً على ما أوصت به اللجنة المكونة من وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة والإدارات ذات العلاقة وموافقة معالي مدير الجامعة على ما أوصت به اللجنة، تعلن عمادة البرامج التحضيرية لجميع طلابها وطالباتها في جميع المسارات أن بدء اليوم الدراسي في العمادة سيكون من الساعة الثالثة والنصف عصرًا ابتداءً من يوم الأحد 11/ 1/ 1439هـ.

وأضاف البيان: يأتي هذا الإجراء وفقًا لما تقتضيه مصلحة الطلاب والطالبات في الدخول والخروج للكليات والوحدات الجامعية والأقسام، وتخفيفًا للضغوط والازدحام، وفكًّا للاختناقات المرورية التي تحدث بسبب دخول وخروج الطلاب والطالبات في وقتٍ واحد، وخصوصًا مع كثافة وكثرة المشروعات والتحويلات داخل المدينة الجامعية وخارجها، الناتجة عن المشروع الوطني العملاق (مترو الرياض)، ومحافظةً على سلامة أبنائنا وبناتنا الطالبات.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :