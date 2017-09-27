إتمام تسعير الطرح الثاني للسندات الدولية بإجمالي 12.5 مليار دولار

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - مكة

أعلنت وزارة المالية عن إتمامها بنجاح تسعير الطرح الثاني للسندات الدولية، وذلك ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين.

وبلغ إجمالي الطرح 12.5 مليار دولار أميركي (ما يعادل 46.9 مليار ريال سعودي)، مقسمة على ثلاث شرائح كما يلي: 3 مليارات دولار أميركي (ما يعادل 11.3 مليار ريال سعودي) لسندات استحقاق العام 2023 م، و5 مليارات دولار أميركي (ما يعادل 18.8 مليار ريال سعودي) لسندات استحقاق العام 2028م، و4.5 مليار دولار أميركي (ما يعادل 16.9 مليار ريال سعودي) لسندات استحقاق العام 2047م.

وشهد هذا الطرح إقبالًا كبيرًا من المستثمرين الدوليين والمحليين، حيث وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب حوالي 40 مليار دولار أميركي (150 مليار ريال سعودي). ومن المتوقع أن يتم تسوية الطرح في تاريخ 4 أكتوبر 2017م أو في تاريخ مقارب له.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :