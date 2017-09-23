BBC تؤكد حقيقة صورة يودا جوار الملك فيصل خلال توقيع ميثاق الأمم المتحدة

المواطن - محمود نبيل - ترجمة

استمرارًا لتداعيات واقعة ظهور الشخصية الافتراضية يودا بطل “حرب النجوم” بجوار الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود في أحد الكتب المدرسية لمادة التاريخ بالمملكة، قال وزير التعليم أحمد العيسى: إنه لم يتضح حتى الآن كيفية وجود الصورة بهذا الشكل في الكتاب المدرسي.

وأشار العيسى خلال تصريحاته التي أبرزتها إذاعة “BBC” البريطانية، إلى أن هناك لجنة معنية تعكف على الوصول لكيفية وصول الصورة للكتب الدراسية.

وأكدت الإذاعة البريطانية، أن الصورة التي وردت في الكتاب المدرسي حقيقية، ولا شك في ذلك، وأنه تم التقاطها إبان توقيع الملك فيصل بن عبدالعزيز لميثاق الأمم المتحدة عام 1945م.

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