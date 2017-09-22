HTC قد تتوقف عن إنتاج الهواتف بسبب جوجل

المواطن - وكالات

أعلنت شركة جوجل رسميًا الاستحواذ على جزء كبير من فريق شركة HTC والمسؤول عن الهواتف الذكية، بمبلغ 1.1 مليار دولار، لمساعدتها بشكل أكبر مع هواتف بيكسل، لكن هل يعني هذا الأمر توقف HTC عن تصنيع الهواتف الذكية؟

ويمكن التوصل إلى الإجابة من بيان الشركة الرسمي للإعلان عن الصفقة، إذ قالت: “تدعم هذه الاتفاقية استراتيجية HTC المستمرة للهواتف الذكية، مما يتيح إطلاق مجموعة منتجات أكثر انسيابية وكفاءة تشغيلية أكبر ومرونة مالية، وسوف تستمر HTC في الحصول على أفضل المواهب الهندسية، وتعمل حاليًا على الهاتف الرئيسي المقبل، بعد إطلاق هاتف HTC U11 في وقت سابق من هذا العام”.

ويعني هذا الأمر أن شركة HTC بصدد الكشف عن هاتف راق جديد عام 2018، إذ ستركز الشركة التايوانية على إنتاج أفضل الأجهزة وأكثرها ربحية، لكن لم تكشف HTC إذا ما كانت لديها خطة للبقاء على قيد الحياة كشركة تصنيع الهواتف بعد عام 2018.







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