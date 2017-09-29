STC تدشن شركة قنوات الاتصالات السعودية بهويتها الجديدة

المواطن - الرياض

أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) إطلاق ذراعها البيعيـة شركة قنوات الاتصالات السعودية (STCchannels) وتدشين الاستراتيجية والهوية الجديدة مساء الأربعاء الماضي.

وأشار الدكتور خالد بن حسين البياري الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية STC إلى “أن إطلاق الهوية لشركة قنوات الاتصالات السعودية يؤكد أن المجموعة ملتزمة بتقديم الدعم لنجاحها وأن المستقبل مشرق رغم التحديات والتي سيتم تحويلها إلى فرص والفرص نراها كبيرة”.

وأضاف البياري ” أن الشركة حريصة على زرع عدد من القيم الإيجابية لدى الموظفين والتي نسعى من خلالها لتحسين كفاءة التشغيل والارتقاء بتجربة العميل ومن ثم زيادة ايرادات الشركة.

كما أكد الرئيس على ضرورة مواكبة التسارع في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة وكذلك النمو من خلال الوصول إلى جميع شرائح المجتمع”.

وبدوره، أكد المهندس فيصل السابر، الرئيس التنفيذي لشركة قنوات الاتصالات السعودية، الاعتزاز بالثقة التي منحتها المجموعة، مشددًا على ضرورة العمل لتوفير الدعم اللازم وتحقيق النمو المرتقب في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالإضافة الى تطوير منافذ التجزئة وتعزيز عمل القنوات الموجودة وابتكار قنوات توزيع مميزة”.



وأضاف “أن تغيير الهوية المؤسسية يعد نقطة البداية للإعلان أننا مقبلون على مرحلة جديدة مليئة بالمتغيرات الإيجابية التي من شأنها أن تنقل الشركة إلى مرحلة جديدة من التطور والتقدم” .

وشدد أن “هذه الرؤية طموحة جدًا وتأتي امتدادًا لرؤية المجموعة التي تهدف إلى النهوض بقطاع الاتصالات عالميًا وتوسيع التنمية الوطنية من خلال برامج التحول الوطني وفي نفس الوقت رؤية 2030”.

وحدد السابر 5 محاور للاستراتيجية التي أطلق عليها اسم READY وتعني الجاهزية وتعكس الطموح الذي تأمل الشركة الجديدة الوصول إليه خلال سنتين أو ثلاث سنوات كي تتبوأ مكانة رائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وأيضاً مبيعات هذا القطاع وفي نفس الوقت بيع الأجهزة الذكية والأنظمة المصاحبة لها مع تطوير منافذ البيع لإثراء تجربة العميل و التنويع في شبكات التوزيع باستخدام المنصات الرقمية وكذلك اقتناص الفرص في النطاق العريض وقطاع الأعمال.

الجدير بالذكر أن شركة قنوات الاتصالات السعودية والتي حملت اسم (سيل المتقدمة المحدودة “سيلكو” سابقًا) تأسست عام ٢٠٠٨ م واستكملت شركة الاتصالات الاستحواذ الكامل عليها في مطلع عام 2017، لتكون الشريك المفضل لكبرى شركات الاتصالات وتقنية المعلومات في قنوات البيع بالتجزئة والتوزيع لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وتدير عملياتها التشغيلية في كل من المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين وسلطنة عمان.







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