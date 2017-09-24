Twitter Lite يصل متجر قوقل بلاي‎

أطلقت تويتر لأول مرة تطبيق الويب Twitter Lite قبل أشهر وذلك بالتعاون مع قوقل حيث يمكنك الاستفادة من النسخة المخففة من خلال الضغط على الرابط التالي (هنا) من جميع أنحاء العالم .

اليوم أعلنت تويتر عن خطوة جديدة تتمثل في إطلاق تطبيق مخصص بنفس الفكرة يحمل اسم Twitter Lite على أندرويد حيث بدأ اختبار التطبيق الجديد في دولة الفلبين بشكل رسمي اليوم .

التطبيق الجديد على أندرويد وكما هو الحال مع تطبيق الويب يعمل بكفاءة مع شبكات الجيل الثالث 3G ويسهم في تقليل كمية استهلاك البيانات بنسبة 70% مقارنة بالتطبيق الأساسي ويقدم أغلب الخدمات الموجودة في التطبيق الرئيسي.

وقالت تويتر إنها اختارت الفلبين بسبب كثرة انتشار الأجهزة الذكية وبطء شبكات الهاتف المحمول وباقات البيانات غالية الثمن بالإضافة إلى انتشار الهواتف بذاكرة تخزين محدودة.