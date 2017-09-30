ZTE تطلق هاتفها القابل للثني أكتوبر المقبل.. هذه مواصفاته

المواطن - محمود نبيل - ترجمة

تعاونت شركة “ZTE” الصينية التقنية العالمية، مع نظيرتها الأميركية المتخصصة في مجالات الاتصالات “AT&T” الشهيرة، لتصنيع هاتف ذكي جديد يتمتع بإمكانات مغايرة لتلك التي تجتاح الأسواق العالمية في الوقت الحالي، والتي يسيطر عليها بشكل رئيسي “آيفون X” و”سامسونج جالاكسي S8”.

وكشفت مصادر لموقع “إنجدجيت”، المتخصص في العلوم والتقنيات، أن التعاون بين الشركتين أسفر عن هاتف مزود بشاشتين قابل للطي، بحيث تكون كل شاشة في زاوية وعارضة لاتجاه مغاير للأخرى، لافتًا إلى أن الشركة الصينية قد تطرح هاتفها الجديد في 17 أكتوبر المقبل.

وأشار التقرير إلى أن الهاتف الجديد سيطلق عليه “أكسون مولتي/ M”، ويمتلك شاشات مزدوجة مقاس 6.8 بوصة، 1.920 × 2.160. كما من المتوقع أن يمتلك ذاكرة 4GB وقدرات على التخزين تصل إلى 32GB، إضافة إلى بطارية 3.120 mAh وكاميرا واحدة بقوة 20 ميجا بكسل، كما أنه سوف يطرح في الأسواق بسعر 650 دولارًا.

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