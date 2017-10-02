%90 من المشاركين باستفتاء كاتالونيا صوتوا لصالح الاستقلال

المواطن - وكالات

أعلنت حكومة كاتالونيا، اليوم الاثنين، أن 90% من الذين صوتوا في الاستفتاء على الاستقلال الذي حظرته مدريد اختاروا الانفصال عن إسبانيا.

وقال الناطق باسم حكومة كاتالونيا جوردي تورول، في مؤتمر صحافي، إن 2.02 مليون ناخب كاتالوني صوتوا بـ”نعم” على سؤال “هل تريد أن تصبح كاتالونيا دولة مستقلة على شكل جمهورية؟”.

وأضاف أن 2.26 مليون شخص شاركوا في الاستفتاء على استقلال إقليم كاتالونيا عن إسبانيا.

وشهد الإقليم بالأمس أعمال عنف، حيث اتهمت حكومة كاتالونيا إسبانيا بالهجوم على بعض مراكز الاقتراع في محاولة لعرقلة الاستفتاء.







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