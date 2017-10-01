آبل تستعد لإنتاج رقائق خاصة بأجهزة لاب توب ماك القادمة

المواطن - وكالات

كشف تقرير حديث من NIKKEI أن شركة آبل تفكر في إطلاق أجهزة لاب توب جديدة تحمل الرقائق الخاصة بها بدلاً من الشرائح التي تنتجها شركة إنتل، فهواتف آيفون الحديثة التي أطلقتها الشركة تعمل من خلال شرائح آبل التي تستند إلى مجموعة ARM INSTRUCTION، ولكن أجهزة لاب توب “ماك” المتاحة حاليا في الأسواق تستخدم رقائق من إنتل التي تعمل على مجموعة X86 INSTRUCTION.

ووفقاً لموقع “بيزنس انسايدر” البريطاني فنظراً لمكاسب الأداء وانخفاض استهلاك الطاقة من رقائق آبل الأخيرة، فإنه ليس من المستغرب أن تفكر آبل في إطلاق أجهزة لاب توب تحمل الشرائح الخاصة بها، فهاتف آيفون 8 يتفوق على لاب توب “ماك بوك برو”.

الجدير بالذكر أن قدرة آبل على تصميم SEMICONDUCTORS وغيرها من الرقائق هي ميزة تتفوق فيها على صانعي الهواتف الذكية الأخرى، الذين يشترون عادة مكونات جاهزة من شركات مثل كوالكوم و مدياتيك، ولهذا الأمر تم ترقية رئيس آبل للهندسة الرقاقات، “جوني سروجي”، في أواخر عام 2015 ليكون نائب الرئيس الأول للشركة، ومن المتوقع أن تتم الاستعانة به لتطوير رقائق أجهزة لاب توب آبل المستقبلية.

وذكرت تقارير أخرى أن شركة آبل تتطلع أيضاً إلى تصميم رقائق لأجهزة الاستشعار التي تعمل باللمس بالإضافة إلى شريحة مودم لهواتف آيفون، بدلاً من المودم التايواني الذي تعتمد عليه آبل حالياً.







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