آبل تطلق نسخة جديدة من آيتيونز

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

أطلقت شركة آبل الأميركية، إصدارًا جديدًا من منصتها الشهيرة آيتيونز بنسخته الجديدة “12.6.3” والذي يدعم العمل مع الحواسب الآلية وأجهزة ماك.

وبحسب موقع “ذا فيرج” التقني، فإن النسخة الجديدة تدعم العمل أيضًا مع هواتف آبل الذكية مثل آيفون 8 وآيفون 8 بلس وآيفون X الجديدة.

يأتي ذلك بعد شهر تقريبًا على كشف الشركة الأميركية عن إصدار خاص بالبرامج التلفزيونية والكتب وغيرها، ويدعم التعامل مع أحدث نسخة من “IOS” الخاصة بتشغيل أجهزة الهواتف الذكية.

ولم تحدد الشركة أجهزة بعينها لتعمل بالنسخة الجديدة من آيتيونز والذي يعد الداعم الرئيسي للمتاجر الإلكترونية الخاصة بالشركة.







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