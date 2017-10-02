آبل تعترف بمشكلة بطارية آيفون 8 بلس

المواطن - وكالات

أعلنت شركة آبل أنها تعمل على حل مشكلة بطارية انتفاخ هواتف آيفون 8 بلس التي أدت لخلع الجزء الخلفي من الهاتف.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى معاناة اثنين من مستخدمي هاتف آيفون 8 بلس من مشاكل في البطارية، كانت الحالة الأولى في تايوان بسبب فشل البطارية، ما أدى لانتفاخها بدرجة كبيرة حيث كسرت الهاتف الأمر الذي أدى لفصل الشاشة عن الهيكل، أما الحالة الثانية فقد وقعت في اليابان سبب نفس المشكلة أيضا.

ولعل سرعة اعتراف شركة آبل بهذه المشكلة تنتج عن عدم رغبتها في أن تكرر نفس مأساة هاتف جالاكسي نوت 7 من شركة سامسونج الذي اضطرت الشركة لسحبه خلال العام الماضي بسبب مشاكل في البطارية، لكن هذا قد يجعلها تتعرض لبعض الدعايا السيئة التي قد تنتج عن مثل هذه المشكلة.







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