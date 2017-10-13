آلاف البيشمركة في كركوك لصد الحشد الشعبي

المواطن - وكالات

كشف مسؤول كردي رفيع المستوى، اليوم الجمعة، أن القوات الكردية (البيشمركة) نشرت وحدات مدججة بالسلاح داخل مدينة كركوك وحولها، استعدادًا لأي هجوم محتمل من قبل قوات الحشد الشعبي التي تقاتل إلى جانب قوات الحكومة العراقية الاتحادية.

وأوضح كبير مساعدي رئيس الإقليم مسعود بارزاني، هيمن هورامي، في تغريدة على تويتر أن “قوات البيشمركة مستعدة بشكل كبير للرد على أي هجوم محتمل من قبل قوات الحشد الشعبي”، بحسب “فرانس برس”.

ونقلت مصادر عن مسؤول كردي: نشر عشرات الآلاف من قوات البيشمركة في كركوك “لمواجهة تهديدات الجيش العراقي”.







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