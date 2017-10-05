آل الشيخ: بطاقات مجانية لدخول أبناء الشهداء المباريات

المواطن - عبدالله النخالي - العرضيات

‏قرر رئيس مجلس إدارة ‫الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، منحَ أبناء الشهداء، بالتنسيق مع وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني، بطاقة خاصة لدخول جميع المنشآت الرياضية وحضور مباريات كرة القدم.

ويأتي ذلك انطلاقًا من الداعم الدائم والمستمر من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – لأبناء الشهداء.

كما قرر آل الشيخ ‏تشكيل لجنة لدراسة أوضاع نادي الوحدة برئاسة عبدالإله الدلاك وكيل رئيس الهيئة والدكتور خالد بانصر، والدكتور سعود الرومي والأستاذ طارق كيال.

‏وقرر كذلك تقديم إعانة بمبلغ ١٠ ملايين ريال لتسيير الأعمال بنادي الاتحاد.







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