آل الشيخ يطالب القريني بالحقائق كاملة

المواطن - الرياض

قرر طلال آل الشيخ رئيس مجلس إدارة نادي الشباب الجديد، عقد اجتماع اليوم الاثنين، مع إدارة الليوث السابقة بقيادة عبد الله القريني، للاطلاع على كافة الأمور المالية.

وتسلم طلال آل الشيخ رئاسة نادي الشباب، خلفاً للمجلس السابق المحل بأمر رئيس هيئة الرياضة، ويسعى الرئيس الجديد لمعرفة كافة الأمور المالية والديون المتراكمة على شيخ الأندية السعودية.

وكان تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة، قد أصدر قراراً بحل مجلس إدارة الشباب وتكليف طلال آل الشيخ رئيسًا للنادي، حتى نهاية الموسم الحالي 2017-2018.

وقالت الهيئة في بيان لها أمس: «بناء على ما صدر من مجلس إدارة الشباب من تجاوزات إعلامية وإدارية تتعارض مع مسيرة النادي وأهدافه وتخالف تعليمات الهيئة واستنادًا إلى المادة 36 فلقد تقرر حل مجلس إدارة نادي الشباب وتكليف الأستاذ طلال بن حسن آل الشيخ رئيسًا للنادي حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي».

يذكر أن اتحاد الكرة السعودي، أعلن قبوله استقالة طلال آل الشيخ من عضوية المجلس وتعيين عمر باخشوين عضواً تنفيذياً في الاتحاد السعودي.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :