آل فرحة يحتفل بعقد قرانه 

المواطن - الخبر

احتفل الزميل الإعلامي علي عبدالرحمن آل فرحة الشهري مدير إدارة الأخبار في تلفزيون الدمام، بعقد قرانه على كريمة الشيخ فايز بن حجاب القحطاني في محافظة الخبر بحضور عدد من الأقارب.

“المواطن” تهنئ الزميل الشهري وتتمنى له حياة سعيدة.







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