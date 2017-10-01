2017-10-01 saad الرئيسيةالمجتمع آل فرحة يحتفل بعقد قرانه آل فرحة يحتفل بعقد قرانه 2017/10/01 الساعة 4:54 مساءً - فيالمجتمع 950 0 طباعة المواطن - الخبر احتفل الزميل الإعلامي علي عبدالرحمن آل فرحة الشهري مدير إدارة الأخبار في تلفزيون الدمام، بعقد قرانه على كريمة الشيخ فايز بن حجاب القحطاني في محافظة الخبر بحضور عدد من الأقارب. “المواطن” تهنئ الزميل الشهري وتتمنى له حياة سعيدة. إقرأ ايضا : "> المزيد من الاخبار المتعلقة : حساب المواطن حساب المواطن ينفي خطاب صرف 3 آلاف ريال لكل مستفيد 10 معلومات عن حساب المواطن لدعم الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل مزاولو النشاط التجاري يمكنهم التسجيل في حساب المواطن بشرط تساؤلات حول حساب المواطن.. رابط التسجيل ورسالة الأهلية حساب المواطن جاهز للصرف والكل يبحث عن رابط التسجيل الرياضة العالمية برشلونة يدين عنف كتالونيا بالفيديو.. أرسنال يواصل تألقه في الدوري الإنجليزي #عاجل.. انفصال كتالونيا يؤجل مباراة برشلونة ولاس بالماس بالصور.. أعمال عنف تهدد مباراة برشلونة ولاس بالماس لاعب فلسطيني ينضم لمنتخب الكيان الصهيوني السياحة والسفر بالصور .. أبطال العالم يستعرضون مهاراتهم بمهرجان السيارات بالشرقية سانتوريني اليونانية.. الجزيرة الأجمل عالميًا ووجهة 1.5 مليون سائح بالصور.. 251 غرفة و13 جناحاً بتصميم ياباني معاصر في كابيتول هوتيل طوكيو 20.6 % زيادة بالسياح الخليجيين في آيرلندا بالصور.. “المواطن” ترصد جمال الطبيعة الساحر بوادي لجب تيوب المواطن بالفيديو.. معاناة رائدة فضاء لتحضير وجبة خفيفة شاهد.. لحظة سرقة لابتوب من محل بطريقة غريبة شاهد.. مضاربة طاحنة بين مجموعة من الشباب داخل مول بالكويت شاهد.. لحظة سرقة عجل من أمام منزل صاحبه شاهد.. طفل ابتلع صافرة جعلته يزمر مع كل نفس فيسبوك