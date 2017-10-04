آيفون ينقذ سيدة محظوظة من الموت في مجزرة لاس فيغاس

المواطن - وكالات

مزيد من قصص الناجين من “مجزرة لاس فيغاس”، آخرها نجاة سيدة بأعجوبة من الموت بفضل هاتفها الذكي من نوع “آيفون”.

وأكد موقع “لاس فيغاس ناو” أن سائق أجرة أقلّ تلك السيدة من موقع الحادث وذكر أنها أرته هاتفها الذكي وقد علقت فيه رصاصة أطلقها مرتكب الاعتداء الدموي.

وقُتل 58 شخصًا على الأقل وجُرح أكثر من 500 آخرين خلال إطلاق النار على الحاضرين في حفل موسيقي في لاس فيغاس على يد رجل في الرابعة والستين من العمر.

وقد اقترف ستيفن مادروك تلك المجزرة من غرفته في الطابق الثاني والثلاثين في فندق مطل على الباحة، التي كان يقام فيها الحفل.







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