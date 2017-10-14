أبل تتقدم عمالقة التكنولوجيا في دخول عالم السينما والتليفزيون

المواطن - وكالات

دخلت شركات التكنولوجيا (أبل وآمازوم وفيسبوك) في منافسة شرسة مع عمالقة الإنتاج التليفزيوني في هوليوود، في خطوة جديدة تهدف لزيادة استثماراتها وأرباحها.

شركة أبل

وتأتي شكرة أبل في مقدمة شركات التكنولوجيا التي دخلت مجال الانتاج التلفزيوني، حيث أشار تقرير حديث أن الشركة، تسعى لإنتاج 10 حلقات جديدة من مسلسل خيال علمي يسمى بـ Amazing Stories وهو مسلسل أخرجه ستيفن سبيلبرج في ثمانينات القرن الماضي، ومن المنتظر أن يقوم بإنتاجها شركة Ample In Television التي يملكها سبيلبرج ووحدة NBCUniversal للإنتاج التلفزيوني التابعة لشركة “كومكاست كورب” لصالح شركة أبل، فيما أشارات المصادر أن أبل تسعى وراء مشروعات أخرى من بينها مسلسل كوميدي ، خاصة وأن أبل خصصت مليار دولار لبدء الإنتاج الفني.

شركة أمازون

وتستهدف شركة أمازون الاستثمار في إنتاج محتويات الفيديو، بمقدار 4.5 مليار دولار، على خلفيم امتلاكها استوديوهات خاصة بها للإنتاج السينمائي والتليفزيوني ما يشير إلى أنها تسعى للمنافسة وبقوة في هذا المجال، وذلك لتعزيز أرباحها وجذب المزيد من المستخدمين لصالحها.

شركة فيس بوك

وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن محادثات تجريها شركة فيس بوك تجري مع استوديوهات هوليوود بشأن إنتاج برامج فيديو ذات سيناريو مكتوب بجودة تلفزيونية، وذلك لإطلاقها على شبكتها الاجتماعية، حيث خصصت الشركة حوالي 3 ملايين دولار لكل حلقة، وذلك في اجتماعات مع وكالات مواهب هوليوود، وفقا لما ذكرته الصحيفة، فيما تأمل فيس بوك استهداف جمهور من سن 13 إلى 34 عاما.







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