أبل تحقق في مشكلة انتفاخ بطارية آيفون 8

المواطن - طارق النجعي

يبدو أن هناك مشاكل في بطارية آيفون 8 و8 بلس استدعت أن تتدخل أبل لتبدأ تحقيقاتها، بعد كثرة التقارير الواردة عن حالات انتفاخ وأحيانًا انفجار البطارية.

والوضع ليس منتشرًا كما هو الحال مع جالكسي نوت 7، لكن الحالات واردة من عدة دول آسيوية وأوروبية.

ويلاحظ في التقارير أن بطارية الهاتف انتفخت ما أدت لانفصال الواجهة الأمامية والشاشة عن جسم الهاتف وحدوث تصدع جانبي.

وأفاد بعض المستخدمون أن هذا الانتفاخ حصل أثناء الشحن، في حين قال البعض الآخر: إن هواتفهم وصلتهم بهذه الحالة عند شرائها وفتح الصندوق لأول مرة.

ويعاني هاتف آيفون 8 و8 بلس من ضعف المبيعات والاهتمام؛ نظرًا لوجود آيفون 10 الذي يفوقه بالمزايا.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :