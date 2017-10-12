أبل تطلق تحديث ios 11.0.3 لإصلاح بعض المشاكل بآيفون

المواطن - وكالات

للمرة الرابعة خلال الأسابيع الأربعة الماضية، أطلقت أبل تحديثًا جديدًا لنظام التشغيل الجديد ios 11، اليوم، والذي يحمل الإصدار رقم iOS 11.0.3، ويهدف إلى إصلاح مشكلتين بهواتف آيفون 6s و آيفون 7 وآيفون 7 بلس.

وبحسب موقع Phonearena الهندي، يبلغ حجم التحديث الجديد 276.6 ميغابايت، ويمكن تثبيته على الهاتف أو الجهاز الخاص بك بكل سهولة، من خلال الذهاب إلى إعدادات ثم عام ثم تحديث البرامج.

ووفقًا لأبل، يصلح التحديث الجديد مشكلة عدم استجابة الصوت واللمس على بعض هواتف آيفون 7 و 7 بلس، جنبًا إلى جنب معالجة مشكلة عدم استجابة اللمس على بعض شاشات آيفون 6s ، التي لم يتم إصلاحها باستخدام قطع غيار الشركة الأصلية.

جدير بالذكر أن أبل أطلقت نظام ios 11 يوم 19 سبتمبر، ومنذ ذلك الحين طرحت الشركة تحديث 11.0.1، و11.0.2 و 11.0.3 والنسخة الاختبارية 11.1.0.







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