أبل تطلق نسخة جديدة من iTunes تضم متجر التطبيقات App store

المواطن - وكالات

أطلقت شركة أبل نسخة جديدة من برنامج iTunes الشهير التابع لها وتحمل الإصدار رقم 12.6.3، حيث قامت خلالها بإعادة متجر التطبيقات App Store، وذلك بعدما قامت الشركة بإزالته في إصدار 12.7 الذي أطلقته خلال شهر سبتمبر الماضي كما تدعم النسخة الجديدة كلاً من نظام iOS 11 بما في ذلك آيفون 8 وآيفون 8 بلس وآيفون X.

ووفقًا لما نشره موقع The Verge الأميركي ينبغي ملاحظة أنه حال تثبيت الإصدار 12.6.3 فإن المستخدمين لن يحصلوا على تحديثات جديدة، حيث إن الهدف الرئيسي والوحيد من هذه النسخة هو إعادة متجر التطبيقات للأشخاص الذين يرغبون في استخدامه عبر الكمبيوتر، أما بالنسبة للمستخدمين الذين يرغبون في الحصول على أخر التحديثات فينبغي عليهم تثبيت أحدث نسخة من آيتونز والتي تحمل الإصدار12.7 وما بعدها.

وقد انتشرت عبر شبكة Reddit الاجتماعية في وقت سابق بعض الأنباء عن وجود نسخة جديدة تحمل رقم إصدار قديم مقارنة بآخر إصدار متاح بالفعل، وبمجرد تحميلها وتثبيتها فسيلاحظ المستخدم أنها جاءت لتعيد مرة أخرى متجر التطبيقات بعد إزالته وهو الأمر الذي أثار استياء الكثير من المستخدمين.







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