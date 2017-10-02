أبل: لا نجمع معلومات عن مستخدمينا ولا نستمع لمحادثاتهم على “سيري”

المواطن - وكالات

سلط تقرير جديد لموقع BGR الأمريكي الضوء على إعادة شركة أبل هيكلة صفحة الخصوصية الخاصة بها عبر موقعها على الانترنت، مؤكدة أن منتجاتها مصممة للقيام بأشياء مذهلة، وحماية خصوصية المستخدم، كما ركزت الشركة الأمريكية على بعض ميزات الأمان والخصوصية التي تقدمها على أجهزتها، ومن أبرزها ماسح بصمات الأصابع، الذي تصفه الشركة بتقنية الأمان الأكثر تقدما على أي جهاز شخصي.

وشددت أبل على أنها لا تجمع المعلومات التي يتم إنشاؤها عندما يطرح المستخدمون أسئلة على “سيري”، فالبيانات التي تنتمى إلى مالك هاتف آيفون، تضاف إلى البيانات التي تنتمي إلى الملايين من مستخدمي الآيفون الآخرين، للفحص من أجل أنماط عامة، فوفقا لأبل، تساعد هذه الأنماط على اكتشاف الرموز التعبيرية الأكثر شعبية، وأفضل الاقتراحات لـ QuickType ، ومعدلات استهلاك الطاقة لمتصفح سفاري.

تتضمن المواضيع الأخرى ذات الصلة بالخصوصية في الصفحة استخدام البيانات المشفرة، وكيفية مطالبة مطوري التطبيقات بإتباع إرشادات صارمة عندما يتعلق الأمر بمعالجة معلوماتك الشخصية، أو مواجهة إزالة تطبيقاتهم من أب ستور.

ولم يتم ذكر تقنية التعرف على الوجه Face ID الجديدة بهاتف آيفون X بصفحة الخصوصية، والتي تستخدم وجه المستخدم لفتح الهاتف والتحقق من هويته.







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