أبهرته بجمالها فارتكب الفعل الفاضح وسط شارع الخليج!!

المواطن ـ رقية الأحمد:

أثنى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على كويتية، عاشت مشهدًا مرعبًا لكنّها نجت منه بأعجوبة.

وشهد شارع الخليج العربي في الكويت، قيام وافد إيراني بارتكاب فعل فاضح، وهو ما دفع السيدة إلى إلقاء هاتفها النقال في سيناريو المشهد المرعب، وتهرب ركضًا.

واستغرب النشطاء، رد فعل الوافد الإيراني، عقب توقيفه من طرف الشرطة الكويتية، إذ زعم أنّه لم يدرك أبعاد تصرفه، حينما شاهد السيدة تمارس الرياضة، حيث ابهرته بجمالها. كما أرشد عن الهاتف الذي سقط من السيدة، حيث أخذه لربما يعثر في ذاكرته على صورة للسيدة الحسناء التي أبهرته وأفقدته اتزانه.







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